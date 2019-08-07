BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye oturumu - NEW
36 dakika önce
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki kayıp kişiler ve tutukluların durumunu görüştü, oturuma Dr. Hala Ghawi ve Amina Khoulani katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:55 Kaynak: AA
BM Güvenlik Konseyi, Suriye
'deki kayıp kişiler ve tutukluların durumunu görüştü, oturuma Dr. Hala Ghawi ve Amina Khoulani katıldı.
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