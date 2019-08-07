Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye oturumu - NEW
Son Dakika Güncel Haber

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye oturumu - NEW

36 dakika önce

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki kayıp kişiler ve tutukluların durumunu görüştü, oturuma Dr. Hala Ghawi ve Amina Khoulani katıldı.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki kayıp kişiler ve tutukluların durumunu görüştü, oturuma Dr. Hala Ghawi ve Amina Khoulani katıldı.
Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz
Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Kenya'da Ulusal Meclis'e bebeğiyle giden milletvekili, salondan atıldı Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 21:32:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye oturumu - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]