BM Güvenlik Konseyi'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

03.06.2022 01:34
BM Güvenlik Konseyi'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde "Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi" oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi "Türkiye" olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı - Son Dakika


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