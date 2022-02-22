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BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya "masaya dön" çağrısı - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya "masaya dön" çağrısı

22.02.2022 08:09
BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya "masaya dön" çağrısı

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya-Ukrayna krizinde Kiev'in barış istediğini, bu konuda siyasi ve diplomatik çözüme bağlı olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya-Ukrayna krizinde Kiev'in barış istediğini, bu konuda siyasi ve diplomatik çözüme bağlı olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'yı doğu bölgesinde gerginliği arttırmakla eleştirdi ve "Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırmasını" kınadı.

Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında Rusya'yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. ve kimseye bir şey vermeyeceğiz." ifadelerini paylaştı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev'i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştirdi.

Nebenzya, Moskova'nin diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan bölgeye atıfla "Donbas'ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını" söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya 'masaya dön' çağrısı - Son Dakika


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