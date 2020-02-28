Son Dakika › Güncel › BM Güvenlik Konseyi'nden İdlib gündemiyle acil toplanma kararı - Son Dakika
BM Güvenlik Konseyi'nden İdlib gündemiyle acil toplanma kararı
25 dakika önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mülteciler için Türkiye sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı Esed rejimine ait helikopterin düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi Türk ve Rus heyetlerin "İdlib" görüşmesi Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi