BM Güvenlik Konseyi'nden İdlib gündemiyle acil toplanma kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nden İdlib gündemiyle acil toplanma kararı - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi'nden İdlib gündemiyle acil toplanma kararı

25 dakika önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nden İdlib gündemiyle acil toplanma kararı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

(İHA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:00 Kaynak: İHA
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