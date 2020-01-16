BM Güvenlik Konseyi'nden "Keşmir oturumu" - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nden "Keşmir oturumu"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Hindistan ile Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'e ilişkin kapalı oturum düzenledi.

BM Güvenlik Konseyi'nden

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Hindistan ile Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'e ilişkin kapalı oturum düzenledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cün, ülkesinin girişimiyle dün gerçekleşen oturumun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, BM yetkililerinden sahadaki durum hakkında bilgi aldığını belirten Cang, anlaşmazlık sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Cang, bölgedeki gerginliklere karşı uyarıda bulundu.

Toplantıya katılan Rus diplomat Dmitry Polyanskiy de Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin yanında olduğunu kaydetti.

ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa, geçen ay Çin'in Keşmir konulu toplantı talebine engel olmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere 16 Ağustos'ta kapalı oturumda toplanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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