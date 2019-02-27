Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıslı Taraflara Destek Açıklaması

BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıslı Taraflara Destek Açıklaması

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta tarafların güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi yönünde attığı adımları memnuniyetle karşıladı.

BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıslı Taraflara Destek Açıklaması, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta tarafların güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi yönünde attığı adımları memnuniyetle karşıladı.

BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in bir araya gelmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Adada cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilmesi ve elektrik şebekelerinin kısıtlama olmadan sürekli olarak birbirine bağlı kalması gibi güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemenin iki toplum arasında daha fazla etkileşim sağlayacağı ifade edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi, liderleri yeni güven artırıcı önlemler konusunda anlaşma ve bunların uygulanması için çabalarını sürdürmeye teşvik etti.

"Mevcut statüko sürdürülemez"

İki lidere, BM denetiminde bir uzlaşı için siyasi irade göstermeleri çağrısı da yapılan açıklamada, mevcut statükonun sürdürülemez olduğu vurgulandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile yaptıkları görüşmede, Kıbrıs müzakerelerindeki güven yaratıcı önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir pürüz kalmadığını artık bağlantıların sürekli hale geleceğini dile getiren Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avantajlar getireceğini belirtmişti.

Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını aktaran Akıncı, "Varılan mutabakatla komitenin daha önce de ortaya koyduğu görüşler ışığında Avrupa'da konuşlu bir merkez üzerinden her iki tarafın operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalarını o merkezle yapacak. Merkez üzerinden cep telefonları ile iletişim her iki tarafta da olanaklı hale gelecek. Bunun üzerinde mutabakat sağlandı." ifadesini kullanmıştı.

Taraflar arasında mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki taraftan da dokuzar mayın tarlasının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışmasına karar verildi. Esas hedef, tümüyle Ada'nın mayından temizlenmesidir." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:40 Kaynak: AA

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