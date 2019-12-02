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BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri bundan vazgeçmeleri ve çatışmayı körüklememeleri konusunda uyardı
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42
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