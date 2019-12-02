Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı - Son Dakika Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri bundan vazgeçmeleri ve çatışmayı körüklememeleri konusunda uyardı

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri bundan vazgeçmeleri ve çatışmayı körüklememeleri konusunda uyardı.


Birleşmiş Milletler tarafından daha önce hazırlanan bir raporda Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin bu ambargoyu defaatle deldiği belirtilmişti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye, Ürdün, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42 
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