BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'deki darbe girişimine kınama - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Mali'de yaşanan askeri darbeyi görüşmek üzere toplandı. BMGK, toplantıda alınan kararla Mali'de yaşanan darbe girişimi sert bir dille kınadı ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mali'de yaşanan askeri darbeyi görüşmek üzere acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Güvenlik Konseyi Başkanı Dian Triansyah Djani tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla alınan kararlar duyuruldu. Basın açıklamasında, "Güvenlik Konseyi üyeleri Mali'deki son gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirdi. 18 Ağustos'ta Mali'de meydana gelen ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve birkaç hükümet üyesinin bazı isyancılar tarafından tutuklanmasına yol açan isyanı şiddetle kınadı. İsyancıları, gözaltına alınan tüm görevlileri güvenli bir şekilde ve derhal serbest bırakmaya ve vakit kaybetmeden kışlalarına dönmeye çağırdı. Ayrıca, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme ve anayasal düzene dönüş yolunda ilerlemenin acil ihtiyacının da altını çizdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Mali'deki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) girişimlerine ve ara buluculuk çabalarına güçlü destek yinelendi ve 18 Ağustos tarihli iki ECOWAS bildirisine ve Afrika Birliği Başkanının bildirisine destek ifade edildi. Tüm Malili paydaşlar itidal göstermeye ve ülkelerindeki krizi çözmek için diyaloğa öncelik vermeye çağrıldı" denildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Mali'deki durumu istikrara kavuşturma çabalarında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) verilen destek yinelendi. Durumu yakından izlemeye devam etme kararlılığı konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL