Üye Girişi
BM Güvenlik Konseyi'nden Myanmar'a darbenin 1. yılında "demokrasi" çağrısı - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi'nden Myanmar'a darbenin 1. yılında "demokrasi" çağrısı

03.02.2022 02:27
BM Güvenlik Konseyi'nden Myanmar'a darbenin 1. yılında "demokrasi" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar ordusuna darbenin birinci yılında, demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar ordusuna darbenin birinci yılında, demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yayımlayarak, 1 Şubat 2021'deki darbeden bu yana Myanmar'da hala olağanüstü halin devam etmesinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Myanmar'ın fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere keyfi gözaltına alınan pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisinin serbest bırakılması çağrısını yineleyen BM Güvenlik Konseyi, demokratik geçiş, demokratik kurumlar, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Tüm taraflara diyalog ve uzlaşı çağrısı da yapan konsey, ülkede artan şiddet olayları ve yerinden edilmelerin de endişe yarattığını bildirdi.

Hastane ve okul gibi altyapıları hedef alan saldırıları kınayan BMGK, tüm şiddet olaylarına son verilmesi ve sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM verilerine göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulama da işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları, İktidar, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nden Myanmar'a darbenin 1. yılında 'demokrasi' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 02:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi'nden Myanmar'a darbenin 1. yılında "demokrasi" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement