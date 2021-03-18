BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalara kınama - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalara kınama

18.03.2021 21:19
BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalara kınama, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in Marib kentinde artan çatışmaları kınayarak, ülkedeki diğer askeri gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in Marib kentinde artan çatışmaları kınayarak, ülkedeki diğer askeri gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyon kişiyi büyük riske atan ve uluslararası toplumun çatışmayı sona erdirmek için birleştiği bir zamanda siyasi çözüm sağlama çabalarını tehdit eden Marib'deki tırmanışı kınadı." ifadesi kullanıldı.

Husilerin Marib'de artan saldırılarının derhal sona ermesi de dahil, tarafların gerilimi azaltması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, ayrıca Marib'de çocuk askerlerin kullanılması da kınandı.

Açıklamada, ülkedeki ekonomik ve insani durumla ilgili endişeler dile getirilirken, insani yardımın ve yakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na hareketinin kolaylaştırılmasının önemine işaret edildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki gelişmelerle ilgili 16 Mart'ta BMGK'de yaptığı konuşmada, ülkede Husilerin Marib kentine yönelik devam eden saldırılarının 1 milyon sivilin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki çatışmalar ve insani kriz

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen??????? hükümetine destek veriyor.

Ülkede 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalara kınama - Son Dakika


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