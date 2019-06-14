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BM Güvenlik Konseyi, tanker saldırılarını kınadı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri saldırısına yönelik yapılan toplantı sonrasında BMGK Başkanı Mansur El-Otaibi, üye ülkelerin saldırıyı kınadığını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi, tanker saldırılarını kınadı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri saldırısına yönelik yapılan toplantı sonrasında BMGK Başkanı Mansur El-Otaibi, üye ülkelerin saldırıyı kınadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı Mansur El-Otaibi, Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri saldırısına yönelik soruşturmanın yürütülmesi için toplantı çağrısı yaptı. Güvenlik Konseyi, ABD'nin isteği üzerine saldırıları tartıştı. Görüşmenin sonunda El-Otaibi yaptığı açıklamada, "Tüm Güvenlik Konseyi üyelerinin saldırıları kınadıklarını öğrenmekten memnun olduk. Bu saldırılar, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu bir suçtur ve soruşturmayı, ayrıntılarını görmek istiyoruz. Olayın arkasında kimin olduğunu bilmek istiyoruz. Bununla birlikte, Güvenlik Konseyi tarafından henüz bu soruşturmayı kimin yapması gerektiğine dair herhangi bir öneri ve karar verilmedi" dedi.

Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sivil gemilere yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum. Gerçekler ortaya çıkarılmalı ve sorumlular tespit edilmeli. Eğer burada dünyanın kaldıramayacağı bir şey varsa bu da Körfez bölgesinde olacak bir büyük çatışmadır" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir delil üzerinde tartışma olmadığını açıklayan El-Otaibi, sadece "ön istişareler" düzenlediğini hatırlattı. El-Otaibi, olayın sorumluları hakkında herhangi bir fikri olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplamadı. - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Politika
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