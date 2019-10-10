Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Perşembe günü toplanacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) konseye üye beş ülkenin talebi üzerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı harekatı görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağı bildirildi.


Diplomatları kaynak gösteren ajans haberlerine göre Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.


BM sözcüsü Farhan Hak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler nedeniyle "çok endişeli" olduğunu söyleyerek "her askeri operasyonun BM Sözleşmesine ve uluslararası insancıl hukuka tamamen riayet etmesi gerekir" dedi.


"Siviller ve sivil altyapı korunmalı" vurgusu yapan Hak, Genel Sekreterin "Suriye sorununun askeri bir çözümü olmadığına inandığını" kaydetti.


Reuters/SSB, BK


(c)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı
Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor Hollanda'dan skandal hareket! Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 02:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]