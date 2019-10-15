Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi,Türkiye gündemiyle yeniden toplanıyor
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi,Türkiye gündemiyle yeniden toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi,Türkiye gündemiyle yeniden toplanıyor

34 dakika önce

BM Güvenlik Konseyi,Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonu görüşmek üzere çarşamba günü toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi,Türkiye gündemiyle yeniden toplanıyor, System.String[]

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonu görüşmek üzere çarşamba günü yeniden toplanacak.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:42 
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