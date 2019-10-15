BM Güvenlik Konseyi,Türkiye gündemiyle yeniden toplanıyor
34 dakika önce
BM Güvenlik Konseyi,Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonu görüşmek üzere çarşamba günü toplanacak.
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonu görüşmek üzere çarşamba günü yeniden toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:42
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