Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi tutuklu IŞİD militanlarının kaçmasından duyduğu endişeyi dile getirdi
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi tutuklu IŞİD militanlarının kaçmasından duyduğu endişeyi dile getirdi

BM Güvenlik Konseyi tutuklu IŞİD militanlarının kaçmasından duyduğu endişeyi dile getirdi

1 saat önce

BM Güvenlik Konseyi tutuklu IŞİD militanlarının kaçmasından duyduğu endişeyi dile getirdi

BM Güvenlik Konseyi tutuklu IŞİD militanlarının kaçmasından duyduğu endişeyi dile getirdi, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin kuzeyinde insani durumun daha fazla kötüleşme riskinden ve IŞİD militanlarının kaçmasından endişe duyduğunu açıkladı.


BMGK, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bu hafta içindeki ikinci kez basına kapalı oturumda toplandı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 
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