BM Güvenlik Konseyi tutuklu IŞİD militanlarının kaçmasından duyduğu endişeyi dile getirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin kuzeyinde insani durumun daha fazla kötüleşme riskinden ve IŞİD militanlarının kaçmasından endişe duyduğunu açıkladı.



BMGK, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bu hafta içindeki ikinci kez basına kapalı oturumda toplandı.