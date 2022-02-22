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BM Güvenlik Konseyi Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanıyor - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanıyor

22.02.2022 04:10
BM Güvenlik Konseyi Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplanacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplanacak.

Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüşecek.

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılmasının veya herhangi bir açıklama yapılmasının beklenmediği kaydediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanıyor - Son Dakika


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