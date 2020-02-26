BM Güvenlik Konseyi, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e yönelik silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e yönelik silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden İngiltere tarafından sunulan ve Yemen'e silah ambargosunun uzatılmasını talep eden tasarı, veto hakkına sahip Rusya ve Çin'in çekimser oy kullanması üzerine kabul edildi.

Rusya'nın veto tehdidi üzerine, Yemen'de Husilere silah sağlamakla suçlanan İran'a referans, BMGK kararında yer almadı.

Yemen'e silah ambargosu, 15 üyeli konseyde 13 "evet" oyuyla Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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