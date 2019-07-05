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BM Güvenlik Konseyinden Libya'da ateşkes çağrısı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinden Libya'da ateşkes çağrısı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
BMGK çarşamba günü yapılan acil oturumdan iki gün sonra yaptığı açıklamayla, başkent Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin bulunduğu merkeze düzenlenen saldırıyı kınadı.
Tüm taraflara, gerginliği derhal azaltma ve ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, taraflar hızlı şekilde Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde siyasi sürece dönmeye, insani erişime izin vermeye, üye devletler ise Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uymaya ve krize müdahil olmamaya davet edildi.
Konsey, 3 Temmuz'da acil toplanmasına rağmen, ABD'nin Washington'dan talimat beklemesi nedeniyle herhangi bir karar alamadan oturumuna son vermiş, BMGK'nin, saldırının kınandığı ve ateşkes çağrısının yapıldığı açıklaması ABD engeline takılmıştı.
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, 130'dan fazla kişi yaralanmıştı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınamış ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'da taraflara, göçmenlerin bulunduğu merkezin tam koordinatlarının daha önce verildiğini belirtirken, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de saldırının "savaş suçu niteliği taşıyabileceği"ni ifade etmişti.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
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