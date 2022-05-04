Bm: Haiti'nin Başkentinde Yeniden Başlayan Çete Çatışmasında 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bm: Haiti'nin Başkentinde Yeniden Başlayan Çete Çatışmasında 26 Kişi Hayatını Kaybetti

04.05.2022 16:22
Bm: Haiti'nin Başkentinde Yeniden Başlayan Çete Çatışmasında 26 Kişi Hayatını Kaybetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Mayıs (Xinhua) -- BM insani yardım görevlilerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler arasında yeniden başlayan çatışmada 26 sivil hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi evlerini terk etmeye zorlandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Mayıs (Xinhua) -- BM insani yardım görevlilerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de çeteler arasında yeniden başlayan çatışmada 26 sivil hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi evlerini terk etmeye zorlandı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) açıklamasında, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının Tabarre Belediye Başkanı'nın ofisini ve Haiti Sivil Koruma Ajansı'nı sıcak yemek ve kuru gıda dağıtımında desteklediğini kaydetti. İnsani yardım ekipleri, herhangi bir hazırlığı olmayan alanlardaki aileleri yeniden yerleştirme planı üzerinde çalışırken hijyen kitleri, battaniyeler, mutfak malzemeleri ve bebek ihtiyaçları gibi temel malzemeleri hazırladı.

Ofis, son çatışmaların Croix-des-Bouquets komünü, Cite Soleil, Bas Delmas ve Martissant'ta yaşandığını kaydetti. Croix-des-Bouquets komününde yaşanan çatışmalar nedeniyle 1.200 kişi yerinden oldu. OCHA, bilançonun çok daha ağır olacağını düşünüyor. Marin'de onlarca evin yakıldığı, okulların, tıp merkezlerinin ve marketlerin kapatıldığı ve bir hastanenin yağmalandığı bildirildi. İnsani yardım kuruluşları, yerinden edilenlerin temiz suya, yiyeceğe, temizlik malzemesine, çocuk ve mutfak kitine, yatağa, battaniyeye ve giysiye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dünya çapındaki kuruluş, ulusal makamlarla birlikte sıcak yemek ve ek yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Haiti'nin Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, BM kurumları ve sivil toplum kuruluşu (STK) ortaklarından oluşan bir ulusal koordinasyon komitesinin başını çekiyor. OCHA, yerel STK'ların yerinden edilen yerlerde çocuklar için eğlence etkinlikleri, çocuk dostu öğrenme alanları ve danışmanlık dahil olmak üzere psikososyal faaliyetlere başladığını açıkladı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Bm: Haiti'nin Başkentinde Yeniden Başlayan Çete Çatışmasında 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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