BM heyeti, Bangladeş'in Arakanlı mültecileri yerleştirdiği adayı ziyaret edecek - Son Dakika

BM heyeti, Bangladeş'in Arakanlı mültecileri yerleştirdiği adayı ziyaret edecek

13.03.2021 15:23
BM heyeti, Bangladeş'in Arakanlı mültecileri yerleştirdiği adayı ziyaret edecek, System.String[]

Bangladeş ile Birleşmiş Milletler (BM), bir BM heyetinin Arakanlı mültecilerin yerleştirildiği adayı ziyaret etmesi konusunda anlaştı.

Bangladeş ile Birleşmiş Milletler (BM), bir BM heyetinin Arakanlı mültecilerin yerleştirildiği adayı ziyaret etmesi konusunda anlaştı.

BM ile Bangladeş arasında yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından bir BM heyetinin, teknik değerlendirmeler yapmak üzere Dakka yönetimi tarafından Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yerleştirildiği Bhasan Char Adası'nı ziyaret etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ziyaret kararı Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ile BM yetkililerinin geçen hafta Dakka'da yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan BM Mülteci Ajansı Yetkilisi Mustafa Muhammed Sazzad, BM ile Bangladeş'in söz konusu ziyaretin en erken tarihte yapılmasını kararlaştırdığı ve ziyaretin detaylarına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Delwar Hüseyin de söz konusu ziyaretin gelecek hafta yapılacağını kaydetti.

Bakanlığın, BM ziyaretine teknik destek sağlayacağını belirten Hüseyin, BM'nin Dakka yönetiminin Ada'da 100 bin Arakanlı mültecinin yerleştirilmesi için inşa ettiği altyapıdan tatmin olmasını beklediklerini dile getirdi.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM heyeti, Bangladeş'in Arakanlı mültecileri yerleştirdiği adayı ziyaret edecek - Son Dakika


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