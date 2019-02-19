Son Dakika Haberleri: BM Hindistan'daki Müslümanlara Yönelik "Tehdit ve Şiddetten" Endişeli

BM Hindistan'daki Müslümanlara Yönelik "Tehdit ve Şiddetten" Endişeli

21 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'da "bazı unsurların" Keşmir'de geçen hafta düzenlenen saldırıyı, Keşmir'de ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine gerekçe olarak kullanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Hindistan'daki Müslümanlara Yönelik
Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'da "bazı unsurların" Keşmir'de geçen hafta düzenlenen saldırıyı, Keşmir'de ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine gerekçe olarak kullanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat'ta düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Bachelet, intihar saldırısının ardından dün meydana gelen silahlı çatışmalarda da 9 kişinin öldüğünü ve bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Pakistan ve Hindistan arasında gerginliğin tırmanmaması dileğinde bulunan Bachelet, "Nükleer silahlara sahip iki komşu arasında tırmanan gerginliğin bölgede daha fazla güvensizlik ortamı oluşturmamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, Hindistan'dan gelen raporlara göre, Pulwama'daki saldırının Hintli bazı unsurlar tarafından Keşmir halkı ve Hindistan'ın farklı bölgelerindeki Müslümanlara karşı tehdit ve potansiyel şiddet eylemlerinin gerekçesi olarak kullanıldığını vurguladı.

Bu durumdan da endişe duyduklarının altını çizen Bachelet, Müslümanları etnik kökeni ve kimlikleri nedeniyle hedef alan bu tür saldırılara karşı koruması için Hindistan hükümetine gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Pakistan BM'ye çağrıda bulunmuştu

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hindistan'la yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girmesini talep eden bir mektup yazdığını açıklamıştı.

ARY News televizyonunda katıldığı programda konuşan Kureşi, mektubunda seçim döneminde olan Hindistan'ın Keşmir'de geçen hafta yaşanan saldırı üzerinden ürettiği Pakistan karşıtı söylemlerinden duyduğu kaygıyı ilettiğini bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Pakistan, Birleşmiş Milletler, Hindistan, Güncel
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