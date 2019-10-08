Son Dakika Haberleri: BM: Hollanda'daki peçe yasağı İslamofobiyi güçlendiriyor
Son Dakika Dünya BM: Hollanda'daki peçe yasağı İslamofobiyi güçlendiriyor

BM: Hollanda'daki peçe yasağı İslamofobiyi güçlendiriyor

4 dakika önce

Birleşimiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da uygulanan çarşaf ve peçe yasağını eleştirerek bunun "İslamofobiyi güçlendirdiğini" ifade etti.

BM: Hollanda'daki peçe yasağı İslamofobiyi güçlendiriyor, System.String[]

Birleşimiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da uygulanan çarşaf ve peçe yasağını eleştirerek bunun "İslamofobiyi güçlendirdiğini" savundu.


Bir hafta boyunca Hollanda'da yapılan araştırmanın ardından bri rapor yayımlayan Achiume, geçtiğimiz ağustos ayında yürülüğe giren bu yasanın "cinsiyet eşitliğini savunan bir ülkede yer almaması gerektiğini" savundu.

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Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:21 
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