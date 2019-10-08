BM: Hollanda'daki peçe yasağı İslamofobiyi güçlendiriyor
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Birleşimiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da uygulanan çarşaf ve peçe yasağını eleştirerek bunun "İslamofobiyi güçlendirdiğini" ifade etti.
Birleşimiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da uygulanan çarşaf ve peçe yasağını eleştirerek bunun "İslamofobiyi güçlendirdiğini" savundu.
Bir hafta boyunca Hollanda'da yapılan araştırmanın ardından bri rapor yayımlayan Achiume, geçtiğimiz ağustos ayında yürülüğe giren bu yasanın "cinsiyet eşitliğini savunan bir ülkede yer almaması gerektiğini" savundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:21
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