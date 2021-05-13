BM: Husilerin Yemen'deki Marib'e saldırıları durmazsa 385 bin kişi daha evlerini terk etmek zorunda kalabilir - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Husilerin Yemen'in Marib kentinde yönelik saldırıları durmazsa gelecek aylarda 385 bin kişinin daha yerinden edilebileceği uyarısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyini dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'deki son durum hakkında bilgilendiren Lowcock, ülkede kıtlık riskinin devam ettiği ve 5 milyon kişinin açlığın eşiğine sadece bir adım uzakta olduğunu söyledi.

Savaş sürdüğü takdirde kıtlık ve hastalıkların da devam edeceğine dikkati çeken Lowcock, Husilerin geçen şubatta Marib kentine başlattığı saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 25 bin kişin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, çatışmalar sürerse gelecek aylarda 385 bin kişinin daha yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Lowcock, milyonlarca insanın kıtlığın eşiğinde olduğu Yemen'de savaşa değil ülke genelinde ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de Husilerin Marib'de askeri tırmanışı sürdürdüğünü belirterek, saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Griffiths, Marib'e yönelik saldırı devam ettiği sürece, savaşın diğer bölgelere de sıçrayacağı uyarısında bulundu.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.