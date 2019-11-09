BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi
6 saat önce
BM, Suriye’nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60’dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60'dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.
BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville basına yaptığı açıklamada, "29 Nisan tarihinden bu yana 61 sağlık tesisine saldırı düzenlendi. Biz bütünü saldırıların kasıtlı olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ancak bu saldırıların önemli bir kısmının veya en azından bir bölümünün hükümet yanlısı güçlerin bilerek yaptığı izlenimine sahibiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:44
Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Trump'tan Bloomberg'in adaylığıyla ilgili tuhaf yorum: Minik Michael başarısız olacak