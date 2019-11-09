Son Dakika Haberleri: BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi
Son Dakika Dünya BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi

BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi

6 saat önce

BM, Suriye’nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60’dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.

BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60'dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.


BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville basına yaptığı açıklamada, "29 Nisan tarihinden bu yana 61 sağlık tesisine saldırı düzenlendi. Biz bütünü saldırıların kasıtlı olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ancak bu saldırıların önemli bir kısmının veya en azından bir bölümünün hükümet yanlısı güçlerin bilerek yaptığı izlenimine sahibiz" dedi.

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Birleşmiş Milletler, Hükümet, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:44 
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