BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi - Son Dakika Dünya

BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinden Beşar Esad ve Rusy'nın saldırıları sebebiyle 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin göç ettiğini açıkladı. İdlib'de 15 Aralık'tan sonra yapılan saldırlarda 85 sivil hayatını kaybetmişti

BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinde 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini açıkladı.


İdlib, Türkiye'nin Hatay ili sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:13 
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