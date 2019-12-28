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BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinden Beşar Esad ve Rusy'nın saldırıları sebebiyle 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin göç ettiğini açıkladı. İdlib'de 15 Aralık'tan sonra yapılan saldırlarda 85 sivil hayatını kaybetmişti
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinde 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini açıkladı.
İdlib, Türkiye'nin Hatay ili sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:13
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