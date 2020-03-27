BM İdlib'de koronavirüsün potansiyel etkisinden endişeli - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Suriye'nin İdlib bölgesinde yerinden edilmiş 1 milyona yakın sivil üzerindeki potansiyel etkisinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video-konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyada hızla yayılan Kovid-19 pandemisinin Suriye ve Libya'daki etkilerine değindi.

"Birleşmiş Milletler, özellikle Suriye'nin kuzeybatısında (İdlib'de) yerinden edilmiş 900 binden fazla yerinden edilmiş sivil başta olmak üzere, Kovid-19'un Suriye genelinde milyonlarca insan üzerindeki potansiyel etkisinden derin endişe duyuyor." diyen Laerke, İdlib'de yerinden olmuş sivillerin aşırı kalabalık kamplarda, yiyecek ve temiz su sıkıntısı çektiğine dikkati çekti.

Sözcü Laerke, Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş 6 milyon sivil olduğu bilgisini paylaştı, sağlık hizmetlerinin de son derece kısıtlı olduğunu vurguladı.

2019 sonu itibarıyla ülkedeki sağlık kuruluşlarının sadece yarısının faaliyet gösterebildiğine işaret eden Laerke, ayrıca binlerce sağlık çalışanının da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Libya için acil ilave fon çağrısı

İç savaşın hüküm sürdüğü Libya'da da durumun iç açıcı olmadığı mesajını veren Laerke, BM'nin, Libyalı yetkilileri Kovid-19'a karşı hazırlanmaları konusunda desteklediğini ama bununla ilgili hazırlık planlarının uygulanması için acilen ilave finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Laerke, darbeci general Halife Hafter'in saldırılarını sürdürdüğü başkent Trablus'taki duruma dikkati çekti, BM'nin tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu kaydetti.