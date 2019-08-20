Son Dakika Haberleri: BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici
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BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici

54 dakika önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirtti.

BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dujarric, günlük basın toplantısında, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Birleşmiş Milletler, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:59 
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