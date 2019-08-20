BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric
, Suriye
'nin İdlib
kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.
Dujarric, günlük basın toplantısında, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:59
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