BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın - Son Dakika Dünya

BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın

6 saat önce

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu

BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de, Türk ordusu ile Suriye güçlerinin İdlib'de karşı karşıya gelmesinin "alarm verici" olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.


BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:53 
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