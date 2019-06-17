BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:13
Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye
ve Rusya arasındaki İdlib
mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz. İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.
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