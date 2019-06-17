Son Dakika Haberleri: BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında
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BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz.

BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz. İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:13 
rusya, türkiye, birleşmiş milletler, idlib
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