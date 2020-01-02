BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli - Son Dakika

BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "BM, 1 Ocak'ta, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor." denildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş aileler için sığınak olan bir okulun önüne bomba düştüğüne dikkat çekilerek, bütün taraflara sivillerin güvenliği konusunda gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

- İdlib için BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki son durumu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni cuma günü acil toplantıya çağırdı. Ancak BMGK'nin yarın acil olarak toplanıp toplanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru yer değiştiren Suriyelilerin sayısının 250 bini bulduğunu açıklamıştı.

İdlib bölgesi, sivil yerleşimlerle okul ve hastane gibi hayati binalar da dahil, Esad rejimi ve Rusya tarafından yaklaşık 20 gündür şiddetli bombardımanı altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu
Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
04:40 İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü - Son Dakika
04:30 Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan... - Son Dakika
04:30 Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin... - Son Dakika
04:28 Libya Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
04:16 'Libya Tezkeresi' Resmi Gazete'de - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 05:22:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]