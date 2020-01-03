BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli - Son Dakika

BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "BM, 1 Ocak'ta, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor." denildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş aileler için sığınak olan bir okulun önüne bomba düştüğüne dikkat çekilerek, bütün taraflara sivillerin güvenliği konusunda gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

- İdlib için BMGK cuma günü acil toplanacak

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) ocak ayı başkanlığını yürütecek olan Vietnam Daimi Temsilcisi Dang Dinh Quy, BM'de düzenlediği basın toplantısında, İdlib'teki son durumu görüşmek üzere Güvenlik Konseyinin bugün acil toplanacağını belirtti.

Quy, acil toplantı çağrısının Fransa ve İngiltere tarafından yapıldığını kaydederek, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un kapalı oturumda konsey üyelerini İdlib'teki saldırılar konusunda bilgilendirileceğini söyledi.

Ülkesinin uzun yıllar savaş yaşadığını hatırlatan Quy, "Savaş ne demek çok iyi biliyoruz. Bu nedenle İdlib'te ateşkes ilan edilerek barışçıl çözümü istiyoruz. Önce sivil ölümler durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru yer değiştiren Suriyelilerin sayısının 250 bini bulduğunu açıklamıştı.

İdlib bölgesi, sivil yerleşimlerle okul ve hastane gibi hayati binalar da dahil, Esad rejimi ve Rusya tarafından yaklaşık 20 gündür şiddetli bombardımanı altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu

Son Dakika Haberleri
06:52 Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü - Son Dakika
06:44 OTOMOBİL 3 METRELİK BOŞLUKTA ASILI KALDI 1 YARALI - Son Dakika
06:43 Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı (YENİDEN) - Son Dakika
06:40 İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
06:38 Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 06:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]