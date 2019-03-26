Bm, İdlib'e 22 Tır İnsani Yardım Gönderdi
20 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 22 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 22 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:23 Kaynak: DHA
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