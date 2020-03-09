BM, İdlib?e 23 TIR ile insani yardım malzemesi  gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, İdlib?e 23 TIR ile insani yardım malzemesi  gönderildi - Son Dakika

BM, İdlib?e 23 TIR ile insani yardım malzemesi  gönderildi

6 saat önce

BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildiBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

BM, İdlib?e 23 TIR ile insani yardım malzemesi  gönderildi, System.String[]

BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi  gönderildi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)  tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 23 TIR BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar kente hareket etti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:01 Kaynak: DHA
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