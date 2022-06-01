BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yılın ilk 5 ayında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 250 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'deki sivillere insani yardım ulaştırıyor.

İlçedeki BM Yardım Yükleme Merkezinde bu yılın ilk 5 ayında içerisinde kuru gıda, yağ, un ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 3 bin 250 tır yardım malzemesi İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tek nokta olma özelliğini taşıyor.