BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı - Son Dakika
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BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı

01.06.2022 11:57

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yılın ilk 5 ayında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 250 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yılın ilk 5 ayında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 250 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'deki sivillere insani yardım ulaştırıyor.

İlçedeki BM Yardım Yükleme Merkezinde bu yılın ilk 5 ayında içerisinde kuru gıda, yağ, un ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 3 bin 250 tır yardım malzemesi İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tek nokta olma özelliğini taşıyor.

BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı
BM bu yıl İdlib'e 3 bin 250 tır yardım ulaştırdı

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Kaynak: AA

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