Son Dakika Haberleri: BM, İdlib'e 30 TIR insani yardım malzemesi gönderdi
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BM, İdlib'e 30 TIR insani yardım malzemesi gönderdi

2 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM, İdlib'e 30 TIR insani yardım malzemesi gönderdi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 30 TIR, jandarma ve BM ekipleri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


- Reyhanlıhatay
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:18 Kaynak: DHA
suriye, idlib, tır, BM, Güncel
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