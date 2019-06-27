BM, İdlib'e 30 TIR insani yardım malzemesi gönderdi
2 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:18 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 30 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 30 TIR, jandarma ve BM ekipleri tarafından Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
- Reyhanlıhatay
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