Son Dakika Haberleri: Bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi
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Bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi

49 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına, 33 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına, 33 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da TIR'lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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