Son Dakika Haberleri: BM İdlib'e 35 tır insani yardım gönderdi
Son Dakika Güncel BM İdlib'e 35 tır insani yardım gönderdi - Son Dakika

BM İdlib'e 35 tır insani yardım gönderdi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderildi.

BM İdlib'e 35 tır insani yardım gönderdi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 35 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.


Araçlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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