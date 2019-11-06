Son Dakika Haberleri: BM, İdlib'e 38 tır insani yardım gönderdi
Son Dakika Güncel BM, İdlib'e 38 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 38 tır insani yardım gönderdi

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderdi.

BM, İdlib'e 38 tır insani yardım gönderdi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderdi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 38 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi
İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 22:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM, İdlib'e 38 tır insani yardım gönderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]