BM, İdlib'e 38 tır insani yardım gönderdi
7 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 38 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil