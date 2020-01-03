BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi - Son Dakika

BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti  ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar konvoy eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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