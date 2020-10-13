İklim değişikliği doğal afetleri ikiye katladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi tarafından yayınlanan rapora göre, iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin sayısı 2000 yılından bu yana yaklaşık iki katına yükseldi.

Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi (UNISDR), doğal afetlere ilişkin istatistiklerin yer aldığı bir rapor yayınladı. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afet sayısının son 20 yılda neredeyse 2 katına çıktığı kaydedildi. 2000 ile 2019 yılları arasında 7 bin 348 büyük doğal afetin meydana geldiği ifade edilen raporda, yine aynı tarih aralığında afetler nedeniyle 1,23 milyon kişinin hayatını kaybettiği, 4,2 milyar insanın afetlerden etkilediği ve küresel ekonomiye maliyetinin ise 2,97 trilyon dolar olduğunu belirtildi.

Raporda, 1980 ve 1999 yılları arasında 4 bin 212 büyük doğal afet meydana geldiği belirtilerek afet sayısındaki ciddi artışa dikkat çekildi. Raporda, keskin artışın sel, kuraklık ve fırtına gibi iklimle bağlantılı hava olaylarında görüldüğü kaydedildi.

BM Genel Sekreteri'nin Afet Riski Azaltma Özel Temsilcisi Mami Mizutori yaptığı açıklamada, hükümetlerin iklim tehlikelerini engellemek için yeterince önlem almadığını belirterek yaklaşan afetlere karşı daha kapsamlı hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

(İHA)