BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi

İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor.



Gota Fria adı verilen fırtına, ülkenin güneydoğusundaki Murcia bölgesinin bazı kesimlerini sular altında bıraktı. San Javier kentinde en az 40 kişi mahsur kaldıkları ev ve araçlarından kurtarıldı. İki saatten az bir sürede metrekareye 126 litre yağış alan sahil kentinde dev dalgaların oluşabileceği uyarısı yapıldı.