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BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi
6 saat önce
İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor.
İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor. Gota Fria adı verilen fırtına, Murcia bölgesinin bazı kesimlerini sular altında bıraktı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:03
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