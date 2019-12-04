Son Dakika Haberleri: BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi
Son Dakika Dünya BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi - Son Dakika Dünya

BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor.

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İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor. Gota Fria adı verilen fırtına, Murcia bölgesinin bazı kesimlerini sular altında bıraktı. View on euronews

BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi

Birleşmiş Milletler, İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:03 
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