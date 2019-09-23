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BM İklim Zirvesi

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sanayileşmiş ülkelerin küresel ısınmanın ana sebebi, gelişmekteki ülkelerin de mağdurları olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, sanayileşmiş ülkelerin küresel ısınmanın ana sebebi, gelişmekteki ülkelerin de mağdurları olduğunu söyledi.

Merkel, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, iklim değişiminin ve dünyanın ısınmasının nedeninin insanlar olduğunu belirterek, bilim insanlarının tavsiyelerine uyulması ve iklim değişikliğiyle küresel olarak birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun için ölçünün, küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması olduğuna işaret eden Merkel, "Sanayileşmiş ülkeler, küresel ısınmanın ana sebebidir. Gelişmekte olan ülkeler de mağdurlarıdır." dedi.


Merkel, bundan dolayı sanayileşmiş ülkelerin, dünyanın ısınmasını durdurmaya yönelik yolların bulunması için yenilikçi teknolojiler geliştirmesi ve para ayırmasını istedi.

"1,5 milyar avroyu Yeşil İklim Fonu'na yatıracağız"

Almanya'nın bu konuda hem uluslararası hem de ulusal düzeyde sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, uluslararası alanda 2014'e göre iklimin korunması için ayırılacak paranın 2 milyardan 4 milyar avroya yükselteceklerini, özellikle 1,5 milyar avroyu Yeşil İklim Fonu'na yatıracaklarını kaydetti.


Merkel, ulusal alanda tedbirler alındığına işaret ederek, Alman hükümetinin geçen hafta iklim koruma paketini açıkladığını anımsattı.


Zirvede, kendisinden önce aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu gençlerin konuştuğuna işaret eden Merkel, "Gençlerin 'uyanın' çağrısını duyduk." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Angela Merkel, New York, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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