Son Dakika Haberleri: BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesi
Son Dakika Güncel BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesi

BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesi

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İdlib'e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İdlib'e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar, gümrük sahasına girerek İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.


- Hatay
Birleşmiş Milletler, Hatay, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
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