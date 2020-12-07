BM ile AB yönetimi, Doğu Akdeniz'i görüştü - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel, Guterres ile 10-11 Aralık 'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Doğu Akdeniz'deki durum ve iklim değişikliği konularını ele aldıklarını bildirdi.

Michel, sosyal medya hesabında, Guterres ile yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

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