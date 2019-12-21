BM ile Ege Belediyeler Birliğinden mülteciler konusunda ortak çalışma - Son Dakika
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BM ile Ege Belediyeler Birliğinden mülteciler konusunda ortak çalışma

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Ege Belediyeler Birliği, mültecilerin uyum, çalışma ve barınma gibi sorunlarını konuşmak ve çözüm yolları bulmak için İzmir'de çalıştay düzenliyor.

BM ile Ege Belediyeler Birliğinden mülteciler konusunda ortak çalışma, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Ege Belediyeler Birliği, mültecilerin uyum, çalışma ve barınma gibi sorunlarını konuşmak ve çözüm yolları bulmak için İzmir'de çalıştay düzenliyor.


Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Ege Bölgesi Belediyeler Birliği, tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Uluslararası Koruma ve Sosyal Uyum Çalıştayı İzmir'de başladı. İki gün sürecek çalıştayın açılışında Ege Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mültecilerin; eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçları başta olmak üzere toplumsal yaşama uyumu konusunda, şüphesiz ki belediyelere de önemli sorumluluklar düşüyor" dedi. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak ifade etmek isterim ki; bu meseleye her şeyden evvel insan hakları açısından bakıyoruz. Elbette yönettiğimiz şehirlerde; hiçbir ayrım gözetmeden herkese, eşit ve adil bir biçimde kamusal hizmet sunmaya çabalıyoruz" şeklinde konuştu.


Göçün en yoğun yaşandığı kentlerden İzmir'de sosyal uyumu kolaylaştırmak adına büyükşehir belediyesi tarafından yapılan çalışmalara değinen Başkan Soyer, "Sosyal Projeler Şube Müdürlüğümüze bağlı Agora Bir Arada Yaşam Atölyesinde, İzmir genelindeki sığınmacılara yönelik psikososyal açıdan destekleyici ve güçlendirici grup çalışmaları ile bir arada yaşam kültürünü destekleyici çalışmalar yürütülüyor. Mülteci alanında çalışma yürüten sivil toplum kurumları ile işbirliği içerisinde kadın sağlığı eğitimleri, psikodrama çalışmaları, ayrımcılık karşıtı eğitimler, ergenlik ve iletişim seminerleri organize ediyoruz" diye aktardı.


"Çalıştayın çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum"


Tunç Soyer, yapılan çalışmalar kapsamında mülteci kadın ve çocuklara yönelikte projeler uygulandığını belirterek, "Mülteci alanında çalışma yürüten kuruluşlar ile iş birliği içerisinde mülteci kadınlara yönelik kadın sağlığı semineri, şiddetle mücadele, çocuklarla iletişim ve istismardan korunma konularında eğitimler düzenliyoruz" açıklamasını yaptı.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Asistanı Yuka Hasegawa ise "Sosyal uyum, topluluklar arası kaynaşma ve birlikte bir arada huzur içinde yaşama gibi kavramlar üzerinde çalışıyoruz. Ben çatışmaların yönlendirilmesi üzerine birçok ülkede bu konu üzerinde çalıştım. Genelde işim, sorun yaşayan kişilerin bir araya gelmesi ve huzur içinde yaşaması; ancak bunca yıl geçmesine rağmen bazı sorunlar olduğu da aşikar. İleride çözüme kavuşturmak için bu çalıştayın çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki birlikte birbirimizi destekleyecek şekilde çalıştığımızda var olan sorunları fırsatlara dönüştürebiliriz" ifadelerinde bulundu. - İZMİR

Birleşmiş Milletler, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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