Son Dakika Haberleri: BM ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı
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BM ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile Venezuela hükümeti arasında müzakere ve iş birliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.

BM ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile Venezuela hükümeti arasında müzakere ve iş birliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.

OHCHR'den yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in haziranda başkent Caracas'ı ziyaret ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Venezuela'daki faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak ve OHCHR ile hükümet arasında gelecekte müzakere ve iş birliğinin çerçevesini oluşturacak mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptıyla ayrıca Venezuela'daki insan haklarının korunması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, OHCHR'den iki insan hakları uzmanının Venezuela'daki çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Bachelet, konuya ilişkin olarak, "Ben ve ofisim, ülkedeki herkesin insan haklarını ve temel özgürlüklerini teşvik etmek ve korumak için yetkililerle ve sivil toplum örgütleriyle yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, BM Cenevre Ofisi'nde 13 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, OHCHR'nin ülkesine yönelik açıkladığı insan hakları raporuna tepki göstermişti.

Arreaza, raporun gerçekleri yansıtmadığını sadece bir önceki raporun kopyası olduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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