BM İnsan Hakları Başkanlığına Fijili Büyükelçi Han seçildi - Son Dakika

BM İnsan Hakları Başkanlığına Fijili Büyükelçi Han seçildi

15.01.2021 16:31
BM İnsan Hakları Başkanlığına Fijili Büyükelçi Han seçildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 2021 yılı başkanlığına Fijili aday Büyükelçi Nazhat Shameem Han seçildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 2021 yılı başkanlığına Fijili aday Büyükelçi Nazhat Shameem Han seçildi.

47 üyeli Konsey, BM Cenevre Ofisi'nde yeni başkanını seçmek için toplandı.

İHK, 15 Mart 2006'da kurulduğundan bu yana ilk kez başkanını seçmek için gizli oylama yaptı.

Rotasyonla ve konsensüs ile her yıl dünyanın farklı bölgesinden seçilen Konsey başkanlığı için bu yıl sıra Asya Pasifik bölgesine gelmişti.

Bölge ülkeleri tek bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

BM Cenevre Ofisi'nin Daimi Temsilcileri Büyükelçiler, Fiji'den Han, Bahreyn'den Yusuf Abdülkerim Bucheeri ve Özbekistan'dan Ulugbek Lapasov başkanlık için yarıştı.

Gizli oylamada 29 ülkenin desteğini alan Han, Konseyin 2021 Başkanı oldu. Bahreynli Bucheeri 14, Özbek Lapasov ise 4 oy alabildi.

Rusya ve Çin gibi bazı ülkeler Fijili Han'ın adaylığına "çok fazla Batı yanlısı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2020 Başkanlığını Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger yürütmüştü.

ABD, 2018'de İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını duyurmuştu. ABD yönetimi, Konsey'den İsrail aleyhine yapılan açıklamalar nedeniyle rahatsız olduğunu dile getirmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konsey'de gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Büyükelçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Başkanlığına Fijili Büyükelçi Han seçildi - Son Dakika


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