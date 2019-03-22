BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin Topraklarıyla İlgili İsrail'i Kınayan Karar Tasarısını Kabul...
1 saat önce
IHAAW122305-GEN/22-03-2019- BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.
IHAAW122305-GEN/22-03-2019
- BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti. 22.03.2019 12: 23: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:28 Kaynak: İHA
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