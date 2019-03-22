Son Dakika Haberleri: BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin Topraklarıyla İlgili İsrail'i Kınayan Karar Tasarısını Kabul...

BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin Topraklarıyla İlgili İsrail'i Kınayan Karar Tasarısını Kabul...

1 saat önce

IHAAW122305-GEN/22-03-2019- BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin Topraklarıyla İlgili İsrail'i Kınayan Karar Tasarısını Kabul..., System.String[]
IHAAW122305-GEN/22-03-2019

- BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti. 22.03.2019 12: 23: 05 TSI
NNNN - CENEVRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Filistin, Birleşmiş Milletler, İsrail, Güncel
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