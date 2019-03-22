Son Dakika Haberleri: BM İnsan Hakları Konseyi, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında BM'nin Varlığını Güçlendiren ve...

BM İnsan Hakları Konseyi, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında BM'nin Varlığını Güçlendiren ve...

34 dakika önce

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında BM'nin Varlığını Güçlendiren ve..., System.String[]
BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Filistin, Birleşmiş Milletler, Güncel
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