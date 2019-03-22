Son Dakika Haberleri: BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini İşgaline Karşı Çıkan ve İsrail'i BM...

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini İşgaline Karşı Çıkan ve İsrail'i BM...

18 dakika önce

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini İşgaline Karşı Çıkan ve İsrail'i BM..., System.String[]
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Güncel
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